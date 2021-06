Formazione: Pontificia Facoltà Auxilium, una settimana estiva di “spiritualità ecologica” nella foresta e nell’abbazia di Vallombrosa (Fi)

Un’esperienza estiva di “spiritualità ecologica”. A promuoverla è la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium di Roma per studenti e docenti dell’Ateneo. L’iniziativa, in programma dal 25 al 29 agosto, si svolgerà tra la foresta di Vallombrosa (Fi) e l’adiacente Abbazia benedettina. La proposta, curata dalla Pastorale universitaria dell’Auxilium, si inserisce nell’impegno della Facoltà a promuovere e sensibilizzare sui temi dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”. “L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto più ampio di animazione degli studenti, avviato all’inizio dell’anno ma frenato dalle restrizioni sanitarie, che hanno condizionato ogni scelta – afferma suor Anna Peron, docente all’Auxilium –. Si riparte ora, guardando all’estate, aderendo a una proposta di formazione offerta dalla comunità monastica di Vallombrosa. Vorremmo offrire agli studenti una possibilità di crescere nella sensibilità ecologica e di fare, allo stesso tempo, un’esperienza di convivialità in un clima di ascolto, condivisione, contemplazione e immersione nella natura”. Sarà l’abate dell’abbazia di Vallombrosa, padre Giuseppe Casetta, a guidare la settimana, tra fondamenti magisteriali per una pastorale ecologica ed esempi di bellezze naturali di cui è ricca la foresta di Vallombrosa. I suoi arboreti custodiscono, su un’area di 9 ettari, circa 1.800 specie di piante, di cui molte esotiche. È possibile partecipare alla settimana anche per gli esterni alla Facoltà (informazioni contattando centro@evallombrosa.it).