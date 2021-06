Siria: Aleppo, inaugurato l’oratorio estivo “Con te, posso”. Attività dedicate al beato Carlo Acutis

Con la messa celebrata domenica 6 giugno si sono aperte, ad Aleppo, le attività estive dell’oratorio della parrocchia latina, guidata da padre Ibrahim Alsabagh. Slogan di questo anno 2021 è “Con te, posso”. Il parroco, al termine della messa, ha benedetto tutti i bambini e ragazzi presenti, affidando la buona riuscita dell’evento alle mani di Dio. La prima settimana di attività, riferisce la parrocchia latina, ha visto i tanti piccoli partecipanti impegnati in attività manuali, laboratori e competizioni sportive. La figura di riferimento, posta all’attenzione dei giovani, è stata quella del beato Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una malattia fulminante. Sull’esempio del giovane beato i ragazzi dell’oratorio sono stati invitati a prendere degli impegni ma mettere in pratica per la settimana successiva. Le attività estive della parrocchia rappresentano un importante momento di svago per tanti piccoli provati dalla guerra e dalle difficoltà economiche e sociali in cui versa Aleppo e tutta la Siria.