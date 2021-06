Frati minori conventuali: Calabria, a inizio luglio weekend vocazionale al convento Sacro Cuore di Catanzaro Lido

“Se vuoi vivere qualche giorno con noi frati”. Questo l’invito che i Frati minori conventuali di Catanzaro Lido rivolgono ai giovani per un weekend vocazionale che si terrà sabato 3 e domenica 4 luglio, nel convento “Sacro Cuore”. In programma momenti di preghiera con i frati, ascolto e lectio divina, colloqui individuali e condivisione dei pasti con la comunità dei frati.

L’iniziativa è promossa e curata da fra Rocco Predoti, animatore vocazionale dei Frati minori conventuali di Calabria. La due giorni vocazionale è organizzata per giovani dai 18 ai 35 anni che vogliono fare un’esperienza di discernimento vocazionale.