NextGenerationEu: Gentiloni, “dopo una crisi senza precedenti, l’Italia ha oggi un’opportunità unica per costruire un futuro migliore”

Dopo il via libera della Commissione al Pnrr italiano, il Consiglio dei ministri Ue dispone di quattro settimane di tempo per adottarla. L’approvazione del Consiglio consentirebbe di erogare all’Italia 24,9 miliardi di prefinanziamento, vale a dire il 13% dell’importo totale stanziato a suo favore. Paolo Gentiloni, commissario per l’Economia, ha dichiarato: “Dopo una crisi senza precedenti, l’Italia ha oggi un’opportunità unica per costruire un futuro migliore. L’Italia ha presentato un piano di riforme e investimenti che permetterà al Paese di affrontare i problemi che hanno frenato lo sviluppo economico e il progresso sociale per troppo tempo”. Gentiloni ha aggiunto: “Una pubblica amministrazione più efficace, procedimenti giudiziari più efficienti, una maggiore concorrenza: non stiamo più parlando del libro dei sogni, ma degli elementi chiave di un programma di lavoro dettagliato”.

“Allo stesso tempo, l’Italia realizzerà investimenti cruciali nella mobilità sostenibile, nelle energie rinnovabili, nella digitalizzazione delle imprese e nella diffusione del 5G e della banda ultra larga, creando così nuove opportunità per tutte le aree del paese. Se l’Italia riuscirà a fare di NextGenerationEu un successo, potrà segnare l’inizio di un nuovo capitolo di crescita più forte e di sviluppo sostenibile. Raggiungere questo traguardo deve essere la priorità numero uno per gli anni a venire. L’Europa sarà al fianco dell’Italia. Passo dopo passo”.