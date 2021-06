NextGenerationEu: dalla Ue 191,5 miliardi all’Italia. Von der Leyen, “aiuto al Paese per guardare con fiducia al futuro”

(foto governo.it)

Ammontano precisamente a 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti i fondi che arriveranno dall’Unione europea all’Italia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. L’incontro di oggi tra il premier Draghi e la presidente della Commissione Von der Leyen ha confermato le cifre diffuse anche a Bruxelles. La Commissione europea ha adottato infatti oggi una valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, tappa importante verso l’erogazione dei fondi per ripartire dopo la pandemia. “Questi finanziamenti agevoleranno l’attuazione delle misure fondamentali di investimento e riforma delineate nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) e saranno essenziali per aiutare l’Italia a uscire più forte dalla pandemia”, è stato detto a Bruxelles. La presidente Von der Leyen ha dichiarato: “Oggi la Commissione europea ha deciso di dare il via libera al piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, del valore di 191,5 miliardi. Questo livello di investimenti senza precedenti, unito a riforme cruciali, contribuirà a ricostruire l’economia italiana e a prepararla per il futuro”. Ha quindi aggiunto: “NextGenerationEu aiuterà gli italiani a tornare a guardare al futuro con fiducia e spirito d’ambizione, e di questo sono orgogliosa. Ora è il momento di mettersi all’opera. Vi affiancheremo in ogni fase del processo per far sì che il piano sia un successo italiano ed europeo”.