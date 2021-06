Libia: “Un Ponte Per”, giovedì webinar sulla crisi nel Paese

In occasione della seconda Conferenza sulla pace in Libia del 23 giugno a Berlino, “Un Ponte Per” (Upp) promuove per il 24 giugno (a partire dalle 16.30 in diretta Facebook) un evento online con esperti del settore per vedere come procede la ricostruzione dello stato libico, con particolare attenzione alla società civile. L’incontro, che rientra in un percorso di approfondimento del contesto libico, cercherà di andare oltre la narrazione geopolitica dominante che riduce la Libia ad uno “stato fallito”, diviso tra le milizie rivali e i trafficanti di esseri umani. “Un Ponte Per” si propone di esplorare l’evoluzione politica e sociale del Paese con la nascita del governo di transizione – o di presunta unità nazionale – attraverso una lente che vada finalmente alla ricerca dei bisogni, delle speranze e delle prospettive del popolo libico e della sua società civile, senza dimenticare i diritti dei migranti che attraversano il paese. Ne parleranno Francesca Mannocchi, giornalista d’inchiesta esperta di Libia, Farid Adly, scrittore e giornalista libico, direttore Anbamed, Luca Raineri, ricercatore Security Studies e Relazioni internazionali presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Con loro anche Lodovico Mariani, Desk Programme Libia di “Un Ponte Per” e Giulia Torrini, del Comitato nazionale di “Un Ponte Per”. Link all’evento: https://fb.me/e/TDgUvYsP.