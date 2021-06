Risoluzione Matic: Ramonda (Apg23), “non esiste un diritto ad abortire. Parlamento Ue difenda il diritto di tutte le donne a continuare la gravidanza”

“Non esiste un diritto ad abortire. La vita umana, anche quella non ancora nata, possiede una propria dignità e un proprio diritto sin dal concepimento. Pertanto chiediamo al Parlamento Europeo di adottare una risoluzione in cui si stabilisca il diritto di tutte le donne alla continuazione alla gravidanza e quindi di ricevere gli aiuti e le protezioni necessarie perché il loro figlio possa essere accolto”. Lo dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito al Rapporto Matic. Il documento “La situazione della salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nell’Ue”, presentato dall’europarlamentare Predrag Fred Matić, sarà discusso nella sessione plenaria del Parlamento europeo il 23 e 24 giugno a Bruxelles.

Per Ramonda, “risulta inoltre pericolosa la negazione del diritto all’obiezione di coscienza prevista nel Report. Questa sì che sarebbe una grave violazione di una libertà fondamentale”.