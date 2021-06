Appalti pubblici: Santa Sede, operativo il regolamento del Motu Proprio sulla trasparenza

È stato pubblicato oggi il Regolamento di attuazione della Lettera apostolica in forma di Motu Proprio emanata dal Papa il 19 maggio 2020, recente “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”. “Il regolamento – spiega la Segreteria per l’Economia in una nota – rende operative le disposizioni delle norme sui contratti pubblici”. “Le scelte operate – si legge ancora nel comunicato – coniugano l’esigenza di efficienza operativa con i più alti standard di trasparenza e i principi di legalità e leale competizione”. Si tratta, dunque, di “un ulteriore passo concreto nel cammino delle riforme economiche della Santa Sede”. “Le attività relative alla compilazione del Piano singolare degli acquisti e di formazione del Piano Generale – è uno dei passaggi del Regolamento – sono disciplinate mediante istruzioni della Segreteria per l’Economia, d’intesa con l’Amministrazione del Patrimonio apostolico della Sede apostolica, in coerenza con le procedure stabilite per la formazione del bilancio preventivo”. Il documento si applica a tutti gli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere.