Diocesi: Monreale, il 3 luglio celebrazione per i 19 anni di ministero episcopale di mons. Pennisi

Una Messa nella cattedrale di Monreale per i 19 anni di ministero episcopale dell’arcivescovo, mons. Michele Pennisi. Si svolgerà, sabato 3 luglio, alle 10,30.

Nella stessa celebrazione, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria della Chiesa, l’arcivescovo ordinerà sacerdote il diacono Natale Centineo, della comunità parrocchiale “Beata Pina Suriano” in San Rocco di Capaci, alunno del Seminario di Monreale.