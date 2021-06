Assegno unico: Blangiardo (Istat), “da simulazioni l’importo medio di quello temporaneo sarebbe pari a 962 euro, 377 euro per la maggiorazione”

“Secondo la simulazione, nel secondo semestre del 2021, l’importo medio dell’assegno temporaneo sarebbe pari a 962 euro, mentre quello della maggiorazione a 377”. Sono le stime frutto delle simulazioni presentate dal presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, nell’audizione presso l’11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica in merito alla Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

“L’ammontare è distribuito in maniera moderatamente progressiva con gli importi medi più significativi per le famiglie appartenenti al primo e al secondo quinto e una maggiore progressività dell’assegno temporaneo, disegnato sulla base dell’Isee”, ha osservato Blangiardo. “Per le famiglie beneficiarie del quinto più povero, l’assegno temporaneo fornisce un contributo significativo, pari al 6,9% del reddito familiare”, ha proseguito il presidente dell’Istat, aggiungendo che “l’86,6% della spesa per l’assegno temporaneo e l’81,5% di quella per la maggiorazione sono destinati alle famiglie con redditi bassi o medi appartenenti ai primi tre quinti della distribuzione del reddito”.