Diocesi: Torino, giovedì prima della celebrazione per San Giovanni l’arcivescovo Nosiglia distribuirà alimenti a 100 famiglie più bisognose

Prima di recarsi in cattedrale per la celebrazione eucaristica in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, giovedì 24 giugno l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, incontrerà i rappresentanti di famiglie che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica e distribuirà loro un segno di concreta vicinanza. Durante questo momento di prossimità e solidarietà, in programma dalle 9.30 nel chiostro interno del Seminario metropolitano, verranno consegnati generi alimentari a lunga conservazione e materiale di intrattenimento per ragazzi a 100 famiglie in difficoltà che vivono nella zona centrale della città, identificate dalla rete dei servizi di carità diocesani e delle parrocchie Cattedrale metropolitana, San Francesco da Paola, Santissima Annunziata, Madonna degli Angeli. Tra di essi anche alcuni anziani, disabili e nuclei familiari con la presenza di persone non autosufficienti.

L’organizzazione, spiega una nota, è curata da Caritas diocesana e Banco Alimentare del Piemonte che, in questo modo, continuano l’iniziativa di distribuzioni mirate direttamente nei territori, a stretto contatto con il domicilio delle persone, iniziato durante la fase acuta del lockdown. L’iniziativa è possibile anche grazie alla disponibilità dell’Ente Seminario Metropolitano.

“L’evento – prosegue la nota – si collega idealmente alla inaugurazione dell’Hub Sociale Spazi Connessi che si celebra il 23 giugno alle 10.30 in via Madonna della Salette 24b e manifesta lo stretto legame che la fede cristiana produce tra l’amore a Dio e l’amore al fratello, tra l’accoglienza del Vangelo e l’accoglienza del povero, tra il cibo di vita eterna e il cibo per saziare la fame dell’uomo”.