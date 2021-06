Laudato si’: Masci, azioni concrete per il clima, “Una tenda per tutti” e la petizione “Pianeta sano Persone sane”

“Sulla strada della Laudato si’ insieme a Francesco”: è stato il titolo dell’incontro on line che si è svolto ieri sera per iniziativa del Movimento degli adulti scout (Masci) e nel quale sono stati presentate le iniziative “Una tenda per tutti” e la petizione “Pianeta sano persone sane” insieme ai campi “I care” organizzati dai circoli e dagli animatori ispirati alla Laudato si’. Oltre alle esperienze del Masci, presentate dal presidente del Masci, Massimiliano Costa, l’incontro ha visto le testimonianze di Cecilia Dall’Oglio e Antonio Caschetto, esponenti del Movimento cattolico mondiale per il clima (Global Catholic Climate Movement – Gccm), la rete di oltre 700 diocesi, parrocchie, associazioni in tutto il mondo impegnata a mettere in pratica i principi evocati dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco del 2015. Nel suo intervento Cecilia Dall’Oglio, direttrice associata dei programmi europei del Movimento cattolico mondiale per il clima dal 2017, ha raccontato la genesi di Gccm e il suo approccio olistico che porta a fondere l’elemento religioso con quello politico e sociale, in perfetto accordo con le idee del Masci. Citando le iniziative concrete, Caschetto ha ricordato le imprese dei circoli Laudato si’ Masci e altri in Italia, che hanno svolto battaglie per preservare l’ambiente e azioni di conservazione di spazi verdi, spesso insieme alle istituzioni ecclesiastiche. Tra le varie esperienze Caschetto ha ricordato anche gli orti urbani, le preghiere all’aperto, la realizzazione della guida dell’estate ragazzi all’insegna dell’ecologia integrale. “Tanti adulti scout – ha detto – sono diventati animatori Laudato si’ questa primavera. Gli appuntamenti on line più recenti hanno coinvolto giornalisti, esploratori, vescovi, scienziati e, naturalmente, animatori, rappresentando quella pluralità di voci e approcci che contraddistingue il Creato”. Dopo aver presentato le iniziative del Gccm per la formazione, Dall’Oglio ha ricordato che il 2021 è un anno importante per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, tra cui la conferenza dell’Onu per la biodiversità e quella sui cambiamenti climatici. In questo contesto, durante l’iniziativa il Tempo del Creato (dal 1° settembre al 4 ottobre) il Gccm propone di “alzare la voce” anche per “dare voce a chi non ce l’ha” con due iniziative : “Una tenda per tutti” (piantare tende in tanti luoghi simbolici e istituzionali per esprimere la necessità che il creato sia una casa per tutti , una casa da riparare urgentemente, nonché per sensibilizzare tanti cittadini) e la petizione “Pianeta sano Persone sane”, rivolta a tutti i governanti sulla quale saranno raccolte firme in tutto il mondo. Nella seconda parte dell’incontro si sono alternati video e testimonianze, tra cui quelli di Patrizia Fratini e Filomena Oliveri, due animatori dei campi “I care” e al contempo scout del Masci.