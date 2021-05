Ue: Comece e Cec, venerdì 21 maggio preghiera ecumenica per il futuro dell’Europa con un messaggio del patriarca Bartolomeo

Una preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani e per il futuro dell’Europa. Si terrà su una piattaforma on line venerdì 21 maggio e ospiterà un messaggio speciale del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, che offrirà una meditazione sul tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”. Ad ospitare l’iniziativa è Patrizia Toia, membro del Parlamento europeo. La preghiera, organizzata dalla Comece e Cec, vedrà la partecipazione del card. Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), e del rev. Christian Krieger, presidente della Conferenza delle Chiese cristiane europee (Cec). L’evento sarà concluso da Roberta Metsola, vice-presidente del Parlamento europeo. Per chi desidera registrarsi all’iniziativa, occorre registrarsi online a questo indirizzo.