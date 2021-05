Diocesi: Bergamo, mercoledì 19 maggio celebrazione ecumenica in preparazione alla Pentecoste

Mercoledì 19 maggio, alle ore 20, presso la chiesa S. Maria Immacolata delle Grazie (viale Papa Giovanni XXIII), a Bergamo, è in programma la celebrazione ecumenica della Parola di Dio “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” concelebrata da mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, padre Gheorghe Velescu, parroco della parrocchia romena ortodossa di Bergamo, e con il sermone del pastore Winfrid Pfannkuche della Comunità cristiana evangelica di Bergamo. Partecipano anche rappresentanti di altre Chiese cristiane.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.parrocchiadellegrazie.it.

Ogni anno le Chiese cristiane celebrano la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio, data stabile e valida per tutto il mondo. Purtroppo la restrizioni imposte dalla pandemia hanno impedito la realizzazione di molte delle proposte ecumeniche programmate. “Diventa comunque ancor più evidente che l’unità dei credenti in Cristo non può essere un interesse limitato ad un singolo periodo dell’anno, ma deve diventare un’attenzione costante delle comunità cristiane – si legge sul sito della diocesi di Bergamo -. Ebbene il periodo di preparazione alla Pentecoste offre un’occasione preziosa per ritrovarsi insieme in attesa del dono dello Spirito Santo, e riprendere con vigore il cammino verso l’unità”.