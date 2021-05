Conflitto israelo-palestinese: Di Maio (min. Esteri) incontra l’omologo iraniano Zarif, “forte preoccupazione per l’escalation di attacchi e violenze”

“Forte preoccupazione per l’escalation di attacchi e violenze in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati, auspicandone un’immediata cessazione”. L’ha espressa il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, nell’incontro che ha avuto oggi alla Farnesina con il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. “Nel condannare i lanci di razzi da Gaza e auspicando una proporzionalità di Israele nella risposta, Di Maio – si legge in una nota della Farnesina – ha riaffermato l’appello affinché le parti adottino subito misure di de-escalation e diano prova di responsabilità”. Il ministro ha poi evidenziato l’importanza del negoziato in corso a Vienna sul recupero del Jcpoa e sui paralleli contatti con gli Stati Uniti, esprimendo l’auspicio che si possa raggiungere un compromesso in tempi rapidi sulle questioni ancora pendenti. Di Maio ha anche confermato che “l’intesa nucleare resta un pilastro per la non proliferazione e la stabilità regionale e un tassello fondamentale per l’auspicato rafforzamento della cooperazione economica bilaterale”.

Tra i due ministri anche uno scambio di vedute sui principali dossier regionali, dall’Iraq all’Afghanistan fino alle crisi in Siria e Yemen, per le quali Di Maio – prosegue la nota – ha ribadito il convinto sostegno italiano a una soluzione politica. Il titolare della Farnesina ha poi attirato l’attenzione sulla situazione dei diritti umani in Iran, ricordando la tradizionale posizione italiana a sostegno dei diritti umani e di una moratoria della pena capitale.