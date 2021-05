Libri: domani presentazione del volume di Ignazio Ingrao su L’Osservatore Romano nelle carte private di Mario Agnes

Domani, martedì 18 maggio, a Palazzo Borromeo (viale delle Belle Arti, 2 – Roma), sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, verrà presentato il volume di Ignazio Ingrao “L’Osservatore. Trentacinque anni di storia della Chiesa nelle carte private di Mario Agnes”, in uscita per le Edizioni San Paolo. L’evento – informano i promotori dell’iniziativa – si svolgerà alle 11.30, nel chiostro di Palazzo Borromeo, nel pieno rispetto delle regole e disposizioni anti Covid-19. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali dell’ambasciatore Pietro Sebastiani, cui seguiranno gli interventi del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, del dott. Gianni Letta e del prof. Andrea Riccardi. Modererà l’incontro mons. Dario Edoardo Viganò. In occasione dei 160 anni dalla fondazione de “L’Osservatore Romano”, verrà conferito il Premio “Biagio Agnes” al direttore, Andrea Monda.