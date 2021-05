Eurostat: internet ancora “proibito” per molti over65. Italia al 20° posto in Europa

“Internet è diventato sempre più importante negli ultimi anni e in particolare nel 2020, a seguito dell’epidemia di Covid-19 e delle relative misure di confinamento e allontanamento sociale”. Lo sottolinea un’indagine di Eurostat, che prosegue così: “Nel 2020, l’88% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni nell’Ue ha riferito di aver utilizzato internet negli ultimi 3 mesi”; si va dal 70% in Bulgaria al 99% in Danimarca. “Sebbene molto comune tra i giovani, l’uso di internet non è così abituale tra le generazioni più anziane: il 98% dei giovani di età compresa tra 16 e 24 anni ha utilizzato internet negli ultimi 3 mesi contro il 61% di quelli di età compresa tra 65 e 74 anni”. Sebbene l’uso di internet rimanga elevato tra i giovani in tutta l’Ue, varia notevolmente tra i gruppi di età più avanzata. Nel 2020, la Danimarca ha registrato la quota più elevata (94%) di persone di età compresa tra 65 e 74 anni che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi, seguita da Lussemburgo e Svezia (entrambi 91%), Paesi Bassi (90%) e Finlandia (88%). Al contrario, solo il 25% delle persone di età compresa tra 65 e 74 anni in Bulgaria ha utilizzato internet negli ultimi 3 mesi, seguito da quelle in Croazia (28%) e Grecia (33%).