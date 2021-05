Diocesi: Siena, mercoledì 19 prima un webinar sulla “Charta Oecumenica” e poi arrivo di una delegazione del Sermig

Mercoledì 19 maggio Siena si trasformerà idealmente nella capitale dell’ecumenismo e della pace. Infatti, saranno due gli eventi promossi dagli Uffici per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e delle comunicazioni sociali dall’arcidiocesi di Siena-Colle Val di d’Elsa-Montalcino.

Alle 17 si terrà il webinar sulla “Charta Oecumenica. Quale ricezione e quali speranze” al quale prenderanno parte il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val di D’Elsa-Montalcino, mons. Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Cei, Alessandra Trotta, moderatora della Tavola Valdo-metodista, Polykarpos Stavropoulos, metropolita dell’arcidiocesi ortodossa di Italia e di Malta, Marco Ganci, osservatore della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa. Modera Renato Rossi, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Arcidiocesi di Siena” e su Mia Radio (94.7-96.8-97.2-101.6 Fm).

Alle 18.30, presso il salone d’onore dell’arcivescovado in piazza Duomo a Siena, il card. Lojudice accoglierà una delegazione del Sermig – Arsenale della Pace guidata dal fondatore Ernesto Olivero. Per tale occasione verrà consegnato ai rappresentanti della società civile e delle istituzioni la “Lettera alla coscienza”, manifesto dell’impegno civile del Sermig. La presenza di Olivero a Siena è legata al fatto che il Sermig è partner sociale del Giro d’Italia.

Il messaggio di speranza si trasformerà anche in un progetto di solidarietà per bambini e ragazzi in Italia e nel mondo: “Per chi non ha sport”, per sostenere attività sportive organizzate dal Sermig nei tre Arsenali di Torino, di San Paolo del Brasile e a Madaba in Giordania. Per tale incontro, che sarà in presenza, verranno rispettate tutte le norme per contrastare il contagio da Covid-19.