Ragazzi fuori famiglia: Agevolando, domani il V “Care Leaver Day”. “I fiori più belli nascono nel deserto” lo slogan di questa edizione

Al via la quinta edizione del “Care Leaver Day”, la giornata nazionale di chi cresce “fuori famiglia”, iniziativa promossa dall’associazione Agevolando, la prima associazione in Italia nata dall’iniziativa di care leaver e per i care leaver, cioè giovani cresciuti in comunità, affido o casa-famiglia. Lo slogan scelto per questa edizione è: “I fiori più belli nascono nel deserto”, per rappresentare la capacità di fiorire e realizzarsi anche se si è cresciuti in situazioni difficili.

L’apice delle iniziative sarà martedì 18 maggio. Dalle 18.45 alle 19.45 saremo in diretta sul profilo Instagram @agevolando. Carlo Ferrario, studente universitario e care leaver, intervisterà alcuni giovani cresciuti “fuori famiglia” che oggi hanno realizzato i loro obiettivi, nonostante le difficoltà. Si tratta di Danielle Frederique Madam, campionessa italiana di lancio del peso, cresciuta in comunità, Fabjan Thika, ex pugile, coach della House of Boxing di Trento e anche lui cresciuto fuori famiglia. Storie di successo, veri fiori cresciuti nel deserto.

Sempre nella giornata del 18 maggio verranno condivisi video-messaggi realizzati da politici, professionisti, giornalisti, artisti e persone sensibili a questa causa che rivolgeranno il loro augurio ai care leaver nel giorno della loro festa.

A partire dal 18 maggio, Agevolando desidera inoltre raggiungere i ragazzi che vivono o hanno vissuto “fuori famiglia” in Italia con un messaggio di auguri realizzato da care leaver a care leaver. Una cartolina che sarà distribuita nelle comunità e case-famiglia d’Italia – grazie alla collaborazione con Cnca – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza – perché sempre più ragazzi e ragazze possano entrare a far parte della nostra rete.

Per sostenere l’associazione e i progetti per l’autonomia di questi giovani sarà inoltre possibile acquistare i gadget di Agevolando su Worth Wearing. T-shirt, tazze, taccuini, shopper e da quest’anno una novità: la borraccia.

Commenta così questa giornata Maria Chiara Vita Finzi, direttrice di Agevolando: “Celebriamo questo 18 maggio con orgoglio e con la voglia di continuare a combattere per i diritti dei care leaver di essere ragazze e ragazzi con diritti e opportunità uguali a tutti gli altri, lo celebriamo con la gioia che vince il dolore e con la grinta di chi sa che ancora c’è tanto da fare”.

Il Care Leaver Day 2021 è realizzato da Agevolando in collaborazione con Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) e Codici ricerca e intervento.