“Il grido accorato di san Paolo VI alle Nazioni Unite nel 1965 ‘mai più la guerra’ ancora sprigiona tutta la sua forza in questi giorni in cui, nella terra dove tutto parla del Dio dell’amore, risuonano soltanto le armi”. Così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), commenta l’escalation di violenza che ha già portato alla morte di decine di persone, tra cui molti bambini. “Basta scontri in Terra Santa”, l’appello di Natili Micheli.