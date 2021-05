Giornali Fisc: Ales-Terralba, Stefania Pusceddu nominata vicedirettrice del quindicinale “il Nuovo Cammino”

Stefania Pusceddu è la nuova vicedirettrice de “il Nuovo Cammino”, quindicinale della diocesi di Ales-Terralba. L’ha nominata sabato scorso l’amministratore apostolico mons. Roberto Carboni per un periodo di tre anni. Pusceddu, laureata in Scienze politiche, fa parte della redazione di “Il Nuovo cammino” da settembre 2020 ed è l’attuale responsabile della comunicazione della Caritas.

Come si legge in una nota della diocesi, “il Nuovo Cammino”, “diretto da oltre 10 anni da mons. Petronio Floris, svolge nel campo dell’evangelizzazione e della promozione sociale ed ecclesiale un ruolo importante ‘proponendosi – scrive il vescovo – come strumento di animazione cristiana del territorio’”. Con questa decisione mons. Carboni amplia il numero di quanti già spendono tempo ed energie nel settore della comunicazione.