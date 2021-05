Ordinariato militare: mons. Marcianò in visita al Nato Defense College

Oggi l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, ha visitato per la prima volta il Nato Defense College (Ndc), l’istituto di alta formazione dell’Alleanza Atlantica, all’interno della città militare della Cecchignola. A darne notizia un comunicato del Ndc. A fare gli onori di casa il comandante del College, il generale di corpo d’armata Olivier Rittimann, assieme al direttore del management e senior Italian officer del Ndc, il generale di brigata Riccardo Brizi.

“Il senso di questa realtà è la coesione, coesione come sinonimo di pace – ha detto l’arcivescovo castrense -; vedo in questa struttura, nelle finalità del Collegio, questo sforzo per realizzare la pace, allargando sempre di più il coinvolgimento di altre nazioni, popoli, fratelli e sorelle”. “Colpisce di questo collegio che la sua formazione non riguardi esclusivamente la dimensione militare ma ugualmente l’ambito della diplomazia e della politica, facendone una realtà poliedrica. Il mantenimento della pace, questa coesione tra popoli, la si raggiunge attraverso diverse vie; lavorare su queste vie, politiche e diplomatiche, è assolutamente efficace”. ha aggiunto mons. Marcianò che ha poi firmato l’albo d’onore e salutato il personale militare nazionale. Ultimo atto della visita la benedizione all’effigie della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri situata presso il corpo di guardia.