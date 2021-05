Diocesi: Caritas Prato, raccolti 143 quintali di prodotti a favore dell’Emporio della solidarietà

Sono 143 i quintali donati con la raccolta alimentare all’Emporio della Solidarietà di Prato. Sono stati messi nei magazzini del supermercato per famiglie in difficoltà di via del Seminario 1.405 scatole di prodotti. La raccolta si è tenuta lo scorso venerdì 14 e sabato 15 maggio in nove supermercati cittadini.

I prodotti richiesti in particolare in questa occasione erano biscotti, caffè, tonno, olio di semi e aceto. “Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato in maniera generosa alla raccolta, ai supermercati che hanno aderito all’iniziativa, a tutti i volontari presenti nei punti vendita e alle associazioni che hanno curato il trasporto dei prodotti – afferma Carlo Antonini dell’Emporio della solidarietà -. Con la pandemia sono cresciuti i bisogni e sono aumentante notevolmente le richieste. Sempre più persone si stanno, infatti, rivolgendo all’Emporio. Queste raccolte sono dunque estremamente importanti, in quanto consentono di reperire alcune categorie di prodotti che magari sono carenti. Grazie alla generosità dei tanti che hanno risposto all’appello riusciamo così a rifornire gli scaffali dell’Emporio con questa merce che non avevamo, e a distribuirla a sua volta a coloro che si rivolgono a noi”.

La raccolta è stata resa possibile grazie alla partecipazione di circa 180 volontari distribuiti nei nove punti vendita, oltre ad alcuni soci Coop presenti al Parco Prato. Prezioso anche il contributo delle varie associazioni che hanno trasportato i prodotti donati dai vari supermercati ai magazzini dell’Emporio della solidarietà.