Diocesi: Frosinone, Archivi, Biblioteca e Museo ecclesiastici inseriti nel sistema culturale del Lazio

Il Museo diocesano di Ferentino (Fr), la Biblioteca del Seminario vescovile e le due sedi di Veroli (Fr) e Ferentino dell’Archivio storico sono i quattro istituti culturali della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino appena inseriti nel sistema culturale della Regione Lazio. È la diocesi ad annunciare l’accreditamento, “che vuol dire entrare a far parte dell’offerta culturale regionale qualificata che, oltre a certificare la qualità degli istituti culturali, faciliterà una maggiore conoscenza tra i lettori, i ricercatori e i visitatori – si legge in una nota –. Inoltre favorirà la realizzazione di svariati progetti per promuovere la cultura sul territorio”. Quaranta fondi archivistici sono raccolti nell’Archivio storico di Veroli, che occupa un’area ristrutturata del Seminario vescovile e conserva anche un documento dell’anno 934. La Biblioteca diocesana possiede un patrimonio di 26mila volumi, la maggioranza consultabili sull’Opac regionale e contiene anche una sezione dedicata ai bambini. Il Museo, nato nel 2011, raccoglie opere da tutta la diocesi, catalogate secondo le norme Iccd grazie alla catalogazione promossa dalla Cei, che ogni anno finanzia lavori di conservazione e restauro di singoli manufatti. “È un risultato importante, frutto di anni di lavoro e di investimenti, che hanno visto la sinergia degli Istituti culturali diocesani con i rispettivi uffici diocesani per sempre più fruibile per la collettività il vasto e prezioso patrimonio archivistico, bibliotecario e artistico”, concludono dalla diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino.