Diocesi: Ugento, il 19 maggio un incontro online sul “pianeta che speriamo”

Si svolgerà mercoledì 19 maggio, dalle 19, in diretta streaming sulle pagine Facebook della Caritas diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca, del Progetto diocesano Policoro e su www.radiodelcapo.it, l’incontro online dal tema: “Il pianeta che speriamo… ambiente, lavoro, giovani…”. L’iniziativa è il primo dei tre incontri, in preparazione della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre prossimi e della quarta edizione di “Carta di Leuca”, in programma dall’8 al 14 agosto 2021.

All’incontro, moderato dal giornalista Maurizio Antonazzo, interverranno Emanuele G. Rizzello, referente “Economy of Francesco” per la diocesi di Ugento e vicedirettore del Pce De Finibus Terrae, Eustachio Santochirico, referente “Economy of Francesco” per la diocesi di Matera, e Rosangela Maino della cooperativa “Oltre l’arte” di Matera. Di percorsi di accoglienza e resilienza parleranno Enzo Chiarello, presidente Ipad Mediterranean Cooperativa sociale e Diego Margarito, amministratore delegato PisMar Food. Su “Il Creato da curare” interverrà Elena Bichi, responsabile Ambiente della Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace – cura del Creato. Infine, su “una cultura della legalità” relazionerà don Antonio Morciano, presidente della Fondazione mons. Grisantis, soggetto attuatore del Progetto “Supporto alle vittime di racket e usura”.

Le conclusioni saranno a cura di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro, dalla Caritas, dal Servizio di Pastorale giovanile, dal Centro servizi per il lavoro Progetto Policoro, dalla Consulta aggregazioni laicali e Associazione Amici Università Cattolica insieme alla Fondazione di partecipazione Pce “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” e alla Fondazione mons. De Grisantis onlus.