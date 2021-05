Giornata comunicazioni sociali: Chiese umbre, mercoledì 19 maggio incontro on line con mons. Paolucci Bedini e Vincenzo Corrado

Gli operatori dei media delle otto Chiese diocesane dell’Umbria hanno inteso vivere insieme quest’anno la 55ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, incontrandosi online sul canale YouTube “Chiesa in Umbria”, mercoledì 19 maggio, dalle 11 alle 12.30, per riflettere sul messaggio di Papa Francesco “‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono”, in particolare sul “coraggio di tanti giornalisti”.

La Commissione regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale umbra (Ceu), nell’organizzare l’iniziativa on line del 19 maggio – su suggerimento dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Foligno –, rivolta a tutti gli operatori dei media, laici ed ecclesiali, evidenzia che “la passione del nostro comunicare è dare libertà, gioia e speranza all’umanità, partendo dai nostri territori, in questo tempo di pandemia che richiede più presenza, comunione e lavoro di tutte le Istituzioni per il bene comune”. Ne parleranno mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e delegato Ceu per le comunicazioni sociali, i direttori degli Uffici diocesani per le comunicazioni sociali delle otto diocesi umbre, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, e il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Roberto Conticelli. Sono previsti interventi da parte degli operatori dei media in collegamento.