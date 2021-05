Giornalismo investigativo: Premio Morrione, a 10 anni dalla scomparsa del fondatore di Rainews24

Sarà presentata mercoledì 19 maggio (ore 12) la decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, a dieci anni dalla scomparsa del primo direttore e fondatore di Rainews24. Alla presentazione (su piattaforma Webex) parteciperanno Giuseppina Paterniti, direttrice editoriale per l’offerta informativa Rai; Mara Filippi Morrione, portavoce Premio Roberto Morrione; Giovanni Parapini, direttore Rai per il sociale; Andrea Vianello, direttore Rainews24; Simona Sala, direttrice Rai Radio 1 e Giornale Radio; Giuseppe Giulietti, presidente giuria Premio e Fnsi; Vittorio Di Trapani, segretario generale UsigRai e le finaliste e i finalisti della decima edizione. Interverranno anche i giornalisti tutor per la categoria “video” Laura Silvia Battaglia, Francesca Mannocchi, Danilo Procaccianti e i tutor per la categoria “multimediale” Giampaolo Musumeci e Barbara Schiavulli. Modera l’incontro Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.