Diocesi: Alife-Caiazzo, da oggi pomeriggio on line “Pillole di BiblioDac”

(Foto: Clarus)

La cultura in pillole. E la somministrazione della cura è nella mani (e nelle idee) della Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Alife-Caiazzo. Da oggi, lunedì 17 maggio, sarà on line l’iniziativa “Pillole di BiblioDac” (Biblioteca diocesi Alife-Caiazzo), brevi video “per suscitare e provocare mentalità scientifica (una nuova mentalità? perché no!) e pensiero critico su due grandi temi: scienze sociali e scienze naturali.

Uomo e natura sotto la lente, letti nel macrocosmo di relazioni, scelte, decisioni, riflessioni, studi e scoperte in cui si innestano e dialogano tra loro ricerca scientifica, pensiero filosofico e magistero della Chiesa cattolica”, si lesse sul sito di “Clarus”.

Pubblicazioni di 7-8 minuti ogni mercoledì sui canali social (Facebook e Instagram) della Biblioteca, preceduti il lunedì da un breve lancio di presentazione, alle 14.30.

L’iniziativa nasce da un gruppo di animatori culturali, denominato “Cervelli in centrifuga” della Biblioteca diocesana, con sede a Piedimonte Matese, e si inserisce nel filone di interventi e programmi che, tutto l’anno, accompagnano la vita di lettori e appassionati di cultura e ricerca raggiungendo utenze e curiosi in tutta Italia.

Il lavoro di produzione video, realizzati in Biblioteca e alcuni angoli della città di Piedimonte Matese, ha riunito una squadra con competenze e professionalità diverse che che spaziano tra scienza e divulgazione scientifica, filosofia, antropologia, scienze umane, fede cattolica e tecniche di comunicazione: si tratta di Luigi Pio D’Errico, Anna Orsi, Pierluigi Reveglia, Chiara Franco, Costantino Leuci, a cui si affianca il direttore della Biblioteca, Luigi Arrigo, e ancora tanti collaboratori attualmente impegnati in altri progetti alcuni già in corso altri in fase di realizzazione.

Il 17 e il 19 maggio (l’anteprima e poi il video) si parlerà di news e fake news; il 24 e il 26 maggio di cambiamento climatico; il 31 maggio e il 2 giugno di scelte personali e il 7 e il 9 giugno di didattica e didattica a distanza. A seguire, in fase di calendarizzazione, saranno trattati altri argomenti: globalizzazione; social network e libertà di opinione; work e smart working; principi One Health; scelte personali e sostenibilità; borgo o città.