Diocesi: Termoli-Larino, al via da oggi la novena in onore di san Pardo

Al via da oggi la novena in onore di san Pardo, patrono di Larino e, assieme a san Basso, di tutta la diocesi. Tutte le sere, alle 19, fino al 25 maggio, in cattedrale sarà celebrata la messa con la novena. Ogni sera si pregherà, in particolare, con e per un gruppo della comunità pastorale, secondo un calendario. Si comincerà oggi con e per famiglie dei bambini del catechismo di terza elementare, domani con e per famiglie dei bambini del catechismo di IV elementare. E, ancora, religiosi/e, consacrati/e (il 19 maggio), con e per volontari della Caritas e del carcere (il 20), con e per movimenti e associazioni (il 21), con e per fidanzati in cammino verso il Sacramento del matrimonio (il 22), con e per il Gruppo Famiglie (il 23), con e per animatori liturgici: lettori, cantori, ministranti, volontari pulizia chiese (il 24) e, infine, con e per Comitato Feste e Direttivo dei Carrieri (il 25). Ogni sera possono ovviamente partecipare alla celebrazione tutte le persone che lo desiderano (e non solo quelle appartenenti al gruppo con e per il quale si prega), sempre nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid e della capienza massima della cattedrale (97 persone).