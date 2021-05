Diocesi: Oppido-Palmi, rinnovato il sito web. Mons. Milito, “segno di una più ampia comunione ecclesiale”

“La rete non si lascia impigliare da sé stessa, ma è aperta alla permanente revisione che vanno dalla messa in sicurezza a possibilità di gestione più personalizzata, in modalità diffuse. Il nostro sito ha conosciuto questo passaggio. È giunto il momento, dopo mesi di valutazioni approfondite, di cambiamento di look, cioè di sostanza”. “La comunicazione è strumento di comunione nella Chiesa. Conoscere il bene che si fa, è riconoscere la corrente di grazia – cioè l’opera di Dio – nel suo perenne flusso di amore per noi”. A scriverlo, attraverso una nota stampa diocesana, è mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, presentando la nuova versione del sito web diocesano, rinnovato in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. “Il lancio del nuovo sito – scrive il presule – diventa per questo segno di una più ampia comunione ecclesiale e dello stile di Papa Francesco”. “Il lavoro di progettazione e di sviluppo del nuovo sito, coordinato dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – si legge nella nota della diocesi – è durato più di un anno ed è stato condotto con la collaborazione tecnica del network di professionisti del Sicei, si appoggia quindi sulla piattaforma del servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana e si inserisce nel network nazionale delle diocesi italiane”. Il sito è disponibile anche in versione mobile per smartphone e tablet e dà spazio anche ai profili social della diocesi: Facebook, Twitter e YouTube.