India: dopo il Covid ora il ciclone Tauktae. Un italiano in Kerala, “chiusi in casa per giorni, tanti danni”

Dopo il Covid ora anche il ciclone Tauktae, il primo monsone della stagione delle piogge, sta mettendo a dura prova l’India, soprattutto le zone costiere. Il ciclone è passato nelle corse ore sopra Mumbai (nello Stato centro-occidentale del Maharastra), con piogge torrenziali, inondazioni e black out in diverse zone della città. Sono almeno sei i morti. Nello Stato del Gujarat 150mila persone sono già state evacuate dalla Protezione civile. Tauktae sta correndo con una velocità del vento di 155-165 chilometri l’ora e raffiche fino a 185 chilometri orari. Sui social gli indiani segnalano scene mai viste nella stagione monsonica.

Never seen before in Mumbai!

As per IMD, Cyclone Tauktae clocked 114 Kmph wind speed in city – Highest ever recorded in Mumbai!

Similar scenes in near suburb Thane!

Cyclone to have a landfall in Gujarat – Porbandar tonight!#CycloneTaukte#CycloneTauktaepic.twitter.com/wXQNfbCyzz

— Vishal Verma (@VishalVerma_9) May 17, 2021