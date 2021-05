Hong Kong: Sunday Examiner (giornale diocesano), “nuovo vescovo accompagnerà i fedeli in questi tempi di polarizzazione socio-politica”

“La nomina è un motivo di gratitudine per la Chiesa cattolica di Hong Kong che attendeva in preghiera il pastore che accompagnerà i fedeli in questi tempi di polarizzazione socio-politica della città”. Così il “Sunday Examiner”, giornale della diocesi di Hong Kong, accoglie e commenta la notizia della nomina da parte di Papa Francesco di padre Stephen Chow Sau-yan a vescovo di Hong Kong. “La diocesi cattolica di Hong Kong ha un nuovo vescovo”, si legge sul sito che riporta a tutta pagina la notizia. “A oltre due anni e quattro mesi dalla morte del vescovo Michael Yeung Ming-cheung il 3 gennaio 2019, il 17 maggio 2021 il Vaticano ha annunciato la nomina del padre gesuita Stephen Chow Sau-yan a nono vescovo della diocesi di Hong Kong. Padre Chow appartiene alla Compagnia di Gesù (SJ), ed è attualmente il superiore provinciale della provincia cinese al momento della nuova nomina”. In un comunicato della diocesi di Hong Kong si fa sapere che “in base alle disposizioni dei Gesuiti per la nomina del nuovo governatore della provincia cinese, l’ordinazione di padre Chow sarà rinviata a sabato 4 dicembre di quest’anno”, aggiungendo che saranno annunciati dettagli in seguito. Fino ad allora sarà il card. John Tong Hon, 82 anni, a guidare la diocesi, come ha fatto in questi due anni da amministratore apostolico. La diocesi annuncia anche che domani alle 10 si terrà una conferenza stampa al Catholic Diocese Center di Hong Kong dove i giornalisti potranno incontrare il nuovo vescovo. Nato in una famiglia cattolica a Hong Kong il 7 agosto 1959 – si legge sul Sunday Examiner –, padre Chow Sau-yan è entrato a far parte della Compagnia di Gesù il 27 settembre 1984 a Dublino, in Irlanda. Prima di entrare in seminario, aveva già conseguito un Bachelor in Psicologia/Filosofia e un master in Psicologia dell’educazione (Counseling) presso l’Università del Minnesota negli Stati Uniti. Dopo aver completato la sua formazione teologica a Hong Kong, è stato ordinato sacerdote dal card. Giovanni Battista Wu Cheng-chung nella festa del Monte Carmelo il 16 luglio 1994. Nel frattempo Padre Chow ha conseguito un master in Sviluppo organizzativo presso la Loyola University, Chicago e ha lavorato al Wah Yan College di Kowloon e Hong Kong per cinque anni, dal 1995 al 2000, come insegnante di etica, direttore delle vocazioni e cappellano.