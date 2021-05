Amazon di Colleferro: Pastorale sociale di Velletri, “vicini a chi ha perso il lavoro, pronti ad aprire un tavolo di confronto”

“Forte preoccupazione per la situazione riguardante gli ex lavoratori di Amazon Colleferro” e “disappunto per le modalità riguardanti i contratti di lavoro in essere” vengono espressi dalla Commissione per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Velletri-Segni, che interviene con una nota del direttore Gaetano Di Laura. La riflessione da parte della Commissione diocesana arriva dopo le manifestazioni che nei giorni scorsi hanno visto protagonisti i dipendenti dello stabilimento di Colleferro, attivo da ottobre 2020, della multinazionale statunitense, che hanno lavorato per pochi mesi e a cui non è poi stato rinnovato il contratto. “È ben nota la posizione della Chiesa sul tema del lavoro espressa più volte dai testi della Dottrina sociale”, proseguono dalla diocesi, ricordando il Magistero sociale fin dalla Rerum Novarum, “un testo ancora molto attuale”. Dopo aver ricordato la centralità del lavoro nelle Settimane sociali dei cattolici e come nella prossima edizione a Taranto “il lavoro sarà sempre il tema centrale, coniugato con la sicurezza ambientale e alla salute”, Gaetano Di Laura conclude: “Riaffermando la nostra piena vicinanza ai lavoratori che hanno perso l’occupazione, auspichiamo che le autorità competenti promuovano tutte le iniziative possibili per dare risposte credibili e concrete. In tale prospettiva la nostra commissione, nel caso se ne ravvisasse l’opportunità, si renderebbe pienamente disponibile ad attivare uno specifico tavolo di analisi, confronto e proposta insieme a tutte le parti interessate”.