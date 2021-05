Infanzia: Unicef Italia, incontro con il ministro della Salute Speranza

Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto una delegazione dell’Unicef Italia guidata dal direttore generale Paolo Rozera per parlare di salute e benessere dei bambini, in vista del Global health summit, organizzato dall’Italia nell’ambito della Presidenza G20 – e dalla Commissione europea. La collaborazione tra Unicef e ministero della Salute – oltre a valorizzare iniziative già in atto come il programma Insieme per l’allattamento – si svilupperà su questi temi: campagna di vaccinazione contro il Covid (Covax), per garantire che i vaccini siano disponibili in tutto il mondo sia per i Paesi a reddito più alto che per quelli a reddito più basso; salute mentale di bambini e adolescenti; programma europeo Child guarantee per la salute dei bambini e degli adolescenti, specialmente quelli appartenenti a gruppi più vulnerabili, tra i quali i minorenni stranieri non accompagnati, rifugiati e appartenenti a minoranze.