Diocesi: Avezzano, mercoledì 19 maggio sarà inaugurata la Casa “Fratelli Tutti”. Presenti il vescovo Santoro e don Soddu

Mercoledì 19 maggio, alle 10, sarà inaugurata la Casa “Fratelli Tutti”. Saranno presenti il vescovo di Avezzano, mons. Pietro Santoro, e il direttore di Caritas Italiana, don Francesco Soddu. La struttura polifunzionale, sita in via Genova 6, ad Avezzano, nasce dallo sguardo e dal cuore della diocesi dei Marsi come risposta a rinnovate esigenze di prossimità, oltre i vari servizi quotidiani svolti dalla Caritas diocesana.

L’edificio è così composto: sala riunioni, centro d’ascolto, gabinetto medico, cucina e sala colazione, stanze adibite all’accoglienza abitativa d’emergenza.

La struttura, ideata e fortemente voluta dal vescovo Santoro, nasce con l’obiettivo di realizzare percorsi di inclusione e reinserimento sociale, restituendo diritti di cittadinanza a persone che per molteplici motivi hanno perso ogni riferimento sociale, familiare, collettivo. Diversi i volontari e gli operatori che si affiancheranno per offrire momenti di ascolto e percorsi individuali e comunitari finalizzati alla promozione personale e sociale. Numerose le realtà diocesane che si sono offerte in spirito di collaborare nei diversi servizi.

“Volti incontrati e abbracciati in un tempo di diffuse fragilità. Di questa dimensione vuole essere segno concreto la Casa ‘Fratelli Tutti’”, ha dichiarato mons. Santoro.

L’inaugurazione avverrà all’aperto, in rispetto delle norme anti-Covid.