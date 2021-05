Consiglio d’Europa: i ministri degli esteri si riuniscono ad Amburgo il 21 maggio prossimo. La presidenza del Comitato passa all’Ungheria

Si riuniranno ad Amburgo il prossimo 21 maggio i ministri degli esteri dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa per la riunione annuale del Comitato dei ministri. A presiederla il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, poiché la Germania detiene dal novembre scorso, e fino a fine maggio, la presidenza del Comitato dei ministri. La riunione di Amburgo sarà in formato ibrido, ma arriveranno nella città tedesca il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, e il ministro degli Affari esteri ungherese, Péter Szijjártó, a cui passerà il testimone per la prossima presidenza del Comitato. La riunione di Amburgo sarà infatti uno degli ultimi atti della presidenza tedesca. Tra i temi chiave di questo semestre tedesco, il contrasto all’incitamento all’odio sul web, temi in materia di stato di diritto e tutela dei diritti umani. L’incontro di Amburgo, che si concluderà nella mattinata del 21 maggio, sarà seguito da una conferenza stampa congiunta del ministro Maas, Pejčinović Burić e del ministro Szijjártó trasmessa in live streaming sui canali Twitter del ministero degli Esteri tedesco (@AuswaertigesAmt / @GermanyDiplo).