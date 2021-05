Papa Francesco: nomina padre Stephen Chow Sau-yan nuovo vescovo di Hong Kong

Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Hong Kong padre Stephen Chow Sau-yan, finora provinciale della Provincia cinese della Compagnia di Gesù. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

Mons. Chow è nato il 7 agosto 1959 a Hong Kong. Dopo il periodo di studi pre-universitari, ha ottenuto il Baccalaureato e un Master’s degree in psicologia presso l’Università del Minnesota, negli Stati Uniti. È entrato poi a far parte della Compagnia di Gesù il 27 settembre 1984. Dal 1986 al 1988 ha compiuto il noviziato e ha conseguito la licenza in Filosofia in Irlanda, continuando dal 1988 al 1993 gli studi teologici a Hong Kong, dove il 16 luglio 1994, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Alla Loyola University di Chicago ha ottenuto un Master’s degree in Sviluppo organizzativo (1993-1995) e alla Harvard University di Boston (2000-2006) ha conseguito il titolo di Dottore in Sviluppo umano e psicologia (Ed.D.). Ha pronunciato i voti finali il 17 aprile 2007. Ha svolto i seguenti incarichi: dal 2007, supervisore di due collegi gesuiti a Hong Kong e al Wah Yan di Kowloon; professore assistente onorario presso l’Università di Hong Kong (2008-2015) e formatore dei Gesuiti (2009-2017). Dal 2009 è stato presidente della Commissione per l’educazione della Provincia cinese dei Gesuiti e dal 2012 insegnante part-time di psicologia presso il seminario diocesano Holy Spirit di Hong Kong; dal 2012 al 2014 membro del Consiglio

presbiterale della diocesi di Hong Kong, dal 2013 al 2017 consultore provinciale e dal 2017 membro del Consiglio diocesano di educazione. Dal 1° gennaio 2018 ad oggi è stato provinciale della Provincia Cinese della Compagnia di Gesù e dal 2020 vicesegretario dell’Associazione dei Superiori religiosi degli Istituti maschili di Hong Kong.