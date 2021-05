Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi a Villa Pallavicini per la conclusione dell’anno dedicato a mons. Giulio Salmi

Domani, martedì 18 maggio, alle ore 18.30 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196) l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, parteciperà alle celebrazioni per la conclusione dell’anno dedicato a mons. Giulio Salmi nel centenario della nascita e per il trentesimo di fondazione del Villaggio della Speranza, opera voluta dallo stesso mons. Salmi per creare una convivenza fraterna tra persone giovani e anziane e di diverse etnie e religioni. Durante l’incontro il card. Zuppi inaugurerà trenta panchine dedicate ad altrettante donne significative nella storia del Villaggio e una statua di San Petronio commissionata da don Massimo Vacchetti, presidente della Fondazione “Gesù Divino Operaio”, e realizzata dallo scultore Guido Giancola. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.