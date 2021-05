Terzo settore: Forum Terzo Settore e Forum Finanza Sostenibile, domani terza edizione dei “Cantieri ViceVersa”

“Terzo Settore e Finanza sostenibile: prove di futuro” è il titolo del webinar che si terrà domani nel corso del quale verrà presentata la terza edizione dei “Cantieri ViceVersa”, il progetto realizzato dal Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Forum per la Finanza Sostenibile per promuovere lo scambio e la conoscenza tra il mondo del Terzo Settore e quello degli operatori finanziari. Durante l’incontro sarà presentato il Report del progetto 2020. Il programma prevede, dopo l’introduzione di Claudia Fiaschi, Portavoce, Forum Nazionale del Terzo Settore e di Francesco Bicciato, Segretario generale, Forum per la Finanza Sostenibile, gli interventi di Laura Castelli, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Luca Di Lorenzo, responsabile Terzo Settore e Ethical Consumers, Assimoco, Stefano Gallo, responsabile Territorial Development & Relations, Unicredit, Anna Crocetti, research officer and Membership Management, Forum per la Finanza Sostenibile e Francesco Gentili, responsabile progetti speciali, Forum Nazionale del Terzo Settore. Modera: Elisabetta Soglio, Corriere della Sera