Movimenti: RnS, dal 14 al 26 maggio on line il Seminario nazionale di Vita Nuova nello Spirito

Sarà una novena di Pentecoste speciale, quella prevista per quest’anno, con la preparazione immediata di tutto il RnS (www.rinnovamento.org) alla grande effusione dello Spirito, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, in occasione della 43ª Convocazione nazionale dei cenacoli, gruppi e comunità del RnS. Da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio, infatti, si svolgerà il Seminario nazionale di Vita Nuova nello Spirito on line, dal titolo: “Vieni, Santo Spirito!”. Il percorso di svolgerà attraverso 5 incontri, su altrettanti temi kerigmatici, che verranno trasmessi sui canali Social del RnS – pagina ufficiale Facebook e canale YouTube @RinnovamentonelloSpiritoSanto – alle ore 20.30, alternati da tre incontri di condivisione e di approfondimento a livello locale.

Il Seminario è aperto a tutti, a partire da coloro che hanno già vissuto l’esperienza del Battesimo nello Spirito, così da rinnovarla in unità con i fratelli e le sorelle dei Gruppi e Comunità. Al contempo, è rivolto a quanti non hanno mai fatto l’esperienza del Seminario per l’effusione e vogliono aprirsi a un nuovo rapporto con lo Spirito Santo.

“C’è voglia di novità nel Paese – dichiara Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS –, di vita nuova, di rinascita, ma consideriamo tutto ciò dono dello Spirito Santo, realtà che può avverarsi nello Spirito di Dio? Non mi pare che tra le tante legittime voglie di una umanità atterrata dal Covid-19 ci sia proprio quella di mettere le ali dello Spirito alle nostre vite. Sbaglia chi pensa che lo Spirito Santo si riceva una volta per tutte! Le sue missioni nella nostra vita sono incessanti; e a ogni sua venuta è sempre una nuova effusione d’amore, di doni, di carismi, di sorprese. Ecco perché la Chiesa non si stanca di ripetere ‘Vieni, Spirito Santo’. Vuole essere anche il nostro grido, in questi giorni di attesa della Pentecoste. Nel RnS, e Papa Francesco ne è continuo assertore e sostenitore, abbiamo riscoperto la grazia di una ‘rinnovata effusione dello Spirito’, che ravvivi, risvegli, attivi in potenza, la prima storica effusione dello Spirito nella nostra vita, quella che avviene con il sacramento del Battesimo”. Martinez aggiunge: “Il RnS è proprio una grazia ecclesiale di risveglio dell’effusione dello Spirito, un cammino di riscoperta personale dell’esperienza dello Spirito. Quante novità, conversioni, guarigioni, missioni carismatiche abbiamo vissuto e viviamo grazie all’esperienza dell’effusione dello Spirito Santo. Così abbiamo preso una decisione: tutti i membri del RnS, a ogni livello, vogliamo vivere insieme un Seminario di vita nuova nello Spirito che segni la rinascita del nostro cammino comunitario dopo questa stagione pandemica. Insieme invocheremo lo Spirito Santo. Insieme lo riceveremo ancora una volta. Insieme chiederemo il ‘rinnovamento del Rinnovamento’, il risveglio della preghiera per l’effusione dello Spirito e così, usciremo, insieme, dai nostri Cenacoli, per tornare ad abitare la storia e non solo le nostre case. Una meravigliosa esperienza di unità, una straordinaria occasione per ripartire insieme con la potenza dello Spirito in noi. Vogliamo ridare primato allo Spirito Santo se vogliamo che il Paese torni a vivere ed esca dalla grande crisi che stiamo vivendo”. E conclude: “Abbiamo un desiderio grande: che si aggiungano a noi tanti nuovi amici, al di fuori delle realtà del RnS, quanti sentono il bisogno di rinascere a una vita nuova, in questo tempo di prova e di grande debolezza, e vogliono esperimentare una nuova effusione dello Spirito Santo”.