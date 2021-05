Teologia: Pfts, domani un seminario di studi sulla legge morale naturale

È previsto per venerdì 14 maggio, dalle ore 9 alle 13, un seminario di studi sulla legge morale naturale, che giunge a conclusione di un progetto di ricerca annuale portato avanti dalla Facoltà Teologica della Sardegna (Pfts).

Al seminario, intitolato “La legge morale naturale: prospettive odierne tra teologia e scienza”, interverranno Letterio Mauro (Università degli studi di Genova) con una relazione dal titolo “La legge naturale in Tommaso d’Aquino”, Giuseppe Tanzella-Nitti (Pontificia Università della Santa Croce di Roma) sul tema “Natura e leggi di natura fra dibattito scientifico e dibattito contemporaneo” e Stefano Zamboni (Accademia Alfonsiana di Roma), su “‘Conformi all’immagine del Figlio’ (Rm 8,29). Cristo e la legge naturale”.

Introdurrà l’incontro il preside della Facoltà Teologica della Sardegna, padre Francesco Maceri.

Il seminario di studi sarà visibile a tutti in diretta streaming attraverso il canale YouTube della Facoltà.