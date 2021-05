Austria: novena di preghiera ecumenica in streaming in vista della festa di Pentecoste

Inizia oggi, festa dell’Ascensione, in Austria la novena ecumenica di preghiera in vista della Pentecoste. La novena di preghiera interconfessionale è stata introdotta con un video sul sito web “Austria prega iniseme” – www.österreichbetetgemeinsam.at – e si concluderà con una liturgia il lunedì di Pentecoste, alla quale prenderà parte anche il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna. Tutti i cristiani delle diverse confessioni riconosciute in Austria sono invitati a unirsi in preghiera. Il famoso inno dell’VIII secolo, “Veni Creator Spiritus”, funge da guida. Markus Marosch, coordinatore dell’iniziativa “Austria prega insieme”, e segretario generale del “Sentiero della riconciliazione”, organizzazione ecumenica, ha spiegato: “come Paese stiamo affrontando numerose sfide e siamo convinti che Dio vuole fare tutto nuovo per mezzo del suo Santo Spirito”. Il sito mette in rete le preghiere e offre spunti spirituali quotidiani che giungono dai membri delle chiese e parrocchie partecipanti di tutti i nove stati federali, anche tramite Facebook e Instagram. Il momento clou inizierà alle 19 del lunedì di Pentecoste (24 maggio), quando in streaming dal vivo oltre al cardinale Schönborn, saranno presenti membri di tutte le confessioni, come il metropolita greco ortodosso Arsenios, il sovrintendente evangelico luterano Matthias Geist, e il presidente delle Chiese libere, Reinhard Kummer. “La preghiera cambia il corso della storia, lo abbiamo visto abbastanza spesso in Austria”, ha affermato Markus Marosch.