Tempo libero: Museo Popoli e Culture (Pime Milano), laboratorio per famiglie su come realizzare una mostra

Il Museo Popoli e Culture del Pime di Milano offre un laboratorio per famiglie e bambini per sperimentare in prima persona cosa significa realizzare una mostra. “Tra riti di passaggio, abiti tradizionali e statue di divinità, si scoprirà il museo sotto una nuova luce, osservando come gli oggetti sono disposti nello spazio, secondo quali filoni tematici sono organizzati e in che modo vengono raccontati”, spiegano i promotori. Adulti e bambini, riceveranno anche un kit di immagini dal quale attingere i soggetti per realizzare delle mini-esposizioni con tanto di tema conduttore, titolo e didascalie, vestendo così i panni di curatori per un giorno. Il laboratorio è rivolto sia ai bambini (dai 6 agli 11 anni), sia agli adulti che li accompagnano. Dura circa 1 ora e 30 minuti, dalle 16 alle 17.30. Il numero degli accessi al museo è contingentato, pertanto è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento posti, tramite l’apposito form online. Costo: Bambini: € 3,00 di ingresso ridotto + € 5,00 per l’attività. Accompagnatori: € 3,00 di ingresso ridotto.