Fine Ramadan: Firenze, card. Betori ha consegnato stamattina un messaggio di augurio e di amicizia alla comunità islamica

L’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori si è recato questa mattina al Parco delle Cascine dove i musulmani di Firenze hanno festeggiato la fine del Ramadan, per consegnare un messaggio di augurio e di amicizia all’imam e alla comunità islamica. Il card. Betori ha incontrato l’imam Izzeddin Elzir e gli altri capi della comunità musulmana fiorentina, responsabili delle diverse etnie, riuniti per la preghiera.

L’arcivescovo ha ricambiato il gesto fatto a Pasqua dall’imam Izzeddin Elzir che in cattedrale aveva portato i suoi auguri e un messaggio. “Segni e attenzione che a Firenze fanno parte di un lungo e proficuo cammino di incontro e dialogo fra cristiani e musulmani promosso dall’arcidiocesi in varie forme e con varie iniziative”, si legge in una nota.​​