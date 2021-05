Diocesi: Sora, da oggi convegno pastorale “Chiamati alla felicità”. Mons. Antonazzo, “diventiamo sempre più una Chiesa ‘madre’ per le famiglie”

“Un viaggio in quattro tappe nella gioia dell’amore che si vive in famiglia”. Questo il filo conduttore del convegno pastorale “Chiamati alla felicità” che prende il via questa sera nella diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Ogni 14 giorni, sempre con inizio alle 21, è in programma un incontro online rivolto a fidanzati, famiglie, catechisti, educatori, giovani che sarà trasmesso in streaming sui canali social dell’Ufficio pastorale per la famiglia della diocesi di Sora (Facebook e YouTube).

Come ha spiegato il vescovo Gerardo Antonazzo in una lettera di invito, “si tratta di riprendere il testo di Amoris Laetitia nelle parti più salienti presentate e attualizzate dal vescovo, da alcune coppie e dal prof. don Maurizio Gronchi. Al termine degli incontri, ogni relatore indicherà dei paragrafi da leggere”. “Viviamo questo Anno, cercando di avere nei confronti delle famiglie l’atteggiamento di paternità di san Giuseppe, una paternità fatta di accoglienza, fortezza, obbedienza e lavoro. Allo stesso tempo – ha aggiunto il presule –, diventiamo sempre più una Chiesa ‘madre’ per le famiglie: tenera e sollecita ai loro bisogni, capace di ascolto, ma anche coraggiosa e sempre salda nello Spirito Santo”.

Il primo appuntamento sarà sul tema “La famiglia alla luce della Parola e delle attuali sfide”; seguirà, il 27 maggio, quello su “La vocazione della famiglia e la qualità dell’amore”; due settimane dopo la riflessione sarà su come “Annunciare il vangelo della famiglia”; nell’ultimo incontro ci si soffermerà su “Annunciare, discernere e integrare”.