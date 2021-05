Fine Ramadan: diocesi Cerignola, il vescovo Renna incontra la comunità musulmana nel Centro “Santa Giuseppina Bakhita”

La fine del Ramadan sarà l’occasione per un momento di fraternità, guidato da mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, con la comunità musulmana. Si svolgerà venerdì 14 maggio, alle 17, nel Centro “Santa Giuseppina Bakhita” in località “Tre Titoli”.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Migranti, coordinato da don Claudio Barboni, attraverso lo scambio degli auguri, approfondirà la “mutua conoscenza” per “accrescere la comunione tanto desiderata”, anche in vista della prossima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata nell’ultima domenica del mese di settembre, quest’anno il 26.