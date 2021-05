Coronavirus Covid-19: Caritas Sessa Aurunca, un focal point emergenza a sostegno di quanti vivono disagi economici, materiali, psicologici, sanitari e tecnici

“Affiancare, sostenere e rinfrancare le famiglie nelle innumerevoli difficoltà che il momento storico sta creando per superare, in collaborazione con gli enti pubblici e associazioni questo periodo di crisi”. Questi gli obiettivi del progetto “Covid Free” promosso dalla diocesi di Sessa Aurunca, attraverso l’Ufficio Caritas diocesano. “Un’iniziativa per mettere a disposizione un focal point emergenza a sostegno di quanti vivono disagi economici, materiali, psicologici, sanitari e tecnici ed offre assistenza domiciliare per famiglie in quarantena ed isolamento fiduciario”. Diciotto i partner tra cui le Amministrazioni comunali di Sessa Aurunca, Mondragone, Cellole, Carinola, Falciano del Massico; l’Asl di Caserta; la Camera di Commercio Caserta; la Croce rossa italiana attraverso il comitato di Caserta e il comitato aurunco; la Protezione civile, l’Associazione Medici cattolici di Sessa Aurunca, il Consultorio familiare diocesano “Giovanni Paolo II”; la Coldiretti di Caserta e alcune associazioni di volontariato.

Il “Focal Point Emergenza” verrà gestito da volontari, che hanno già svolto un corso di formazione specifico e sarà attivo per l’intera giornata.