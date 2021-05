Diocesi: Teramo-Atri, il Sermig alla tappa del Giro d’Italia di Notaresco di domani. Stasera incontro di preghiera

Il Sermig fa tappa domani a Notaresco insieme al Giro d’Italia, infatti il Servizio missionario giovani è partner della corsa rosa e, al suo seguito, sta attraversando tutta l’Italia per promuovere il progetto “3479 chilometri di speranza” mosso da spirito di solidarietà, impegno per la pace, ma anche un segno concreto per ridurre le distanze in tempo di pandemia. I volontari dell’Arsenale della Pace avvicineranno giovani, scuole, amici e simpatizzanti, consegnando loro la “Lettera alla coscienza”, manifesto dell’impegno civile del Sermig e promuovere il progetto di solidarietà per bambini e ragazzi in Italia e nel mondo “Per chi non ha sport”, per sostenere attività sportive organizzate dal Sermig nei tre Arsenali di Torino, San Paolo del Brasile e Madaba in Giordania. Nel comunicato si legge come la diocesi di Teramo-Atri, nel rispetto dei protocolli anti Covid-19, voglia salutare questa iniziativa proponendo stasera alle ore 20, in piazza San Pietro a Notaresco, un incontro di preghiera dal titolo “Dio in noi – Ripartiamo dalla coscienza”. Insieme con il Sermig si rifletterà sul bene che possiamo compiere per costruire il mondo che verrà e ci si affiderà a Maria Madre dei Giovani. La preghiera sarà presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, e vedrà la partecipazione del sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura.