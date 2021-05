Diocesi: Modena, al via oggi l’Anno giubilare nel 3° centenario della Beata Vergine della Salute a Puianello

Con la celebrazione eucaristica che l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, presiederà questa sera alle 19.45 prenderà il via l’anno giubilare concesso da Papa Francesco per il terzo centenario dell’inaugurazione del santuario di Puianello, dedicato alla Beata Vergine della Salute, avvenuta l’8 settembre 1721. Nel corso dell’anno giubilare, che si concluderà il 13 maggio 2022, è prevista, in particolare, l’iniziativa “Come a Fatima per la pace nel mondo” che si terrà ogni 13 del mese, fino ad ottobre: a giugno presiederà mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro; a luglio, mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina; ad agosto, mons. Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia; a settembre, mons. Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi; ad ottobre, don Alessandro Garuti, arciprete di Castelvetro di Modena.

Durante tutto l’anno giubilare sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria.