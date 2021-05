Lotta alle mafie: Pami, presentato oggi a Roma il primo rapporto del Dipartimento per la legalità

È stato presentato oggi, a Roma, il primo Rapporto del Dipartimento per la legalità della Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami). L’evento, svoltosi presso il Museo della Civiltà alla presenza, fra gli altri, del presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Giuseppe Pignatone, fa seguito alla presentazione, in anteprima, dello stesso Rapporto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale è stata consegnata, nel Palazzo del Quirinale, l’onorificenza del Collare della Pami. Il capo dello Stato è stato nominato inoltre socio onorario della Pontificia Academia Mariana Internationalis, impegnata – attraverso il Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, istituito il 24 giugno 2020 – nell’elaborazione, promozione e diffusione della “pedagogia di amicizia sociale” attraverso la valorizzazione delle molteplici “tradizioni mariane” presenti nelle varie culture. Come scrive Papa Francesco nella sua Lettera del 15 agosto 2020 al presidente dell’ Academia, p. Stefano Cecchin, “la devozione mariana è un patrimonio religioso-culturale da salvaguardare nella sua originaria purezza, liberandolo da sovrastrutture, poteri o condizionamenti che non rispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà e solidarietà”. Concretamente – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota – ciò ha significato l’attivazione di molteplici percorsi strutturati di incontro e di formazione, totalmente gratuiti ed aperti a tutti, dove la collaborazione tra magistrati, prefetti, studiosi ed ecclesiastici, contribuisce nel tempo alla costruzione di una cultura e pedagogia della cittadinanza, della legalità e dello sviluppo, a partire dalle sfide che ad esse pongono le mafie, la tratta degli esseri umani, il caporalato, il terrorismo nazionale ed internazionale, le distorsioni della società digitale, il disagio giovanile. Ad accompagnare il percorso culturale dei corsi è stata creata, sempre nella totale gratuità, una collana in e-book (4 libri finora editi) e una biblioteca digitale con oltre 250.000 pagine di atti parlamentari, studi, atti processuali ed altro (che sarà progressivamente integrata con nuova aggiunta di materiale ogni 45 giorni). Si sta approntando una enciclopedia digitale su queste tematiche aperta a tutti e fruibile sempre nella totale gratuità. Dal mese di settembre 2020 il Dipartimento ha realizzato 14 convegni on line a cui hanno partecipato oltre 80 relatori e 350 iscritti. L’attivazione dei corsi e dei convegni è stata introdotta da una collaborazione con il programma “Indagine ai confini del sacro” di Tv2000.